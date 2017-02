Te gast bij Rijnmond Nu: Cemile Sezer, verbinder

Cemile Sezer

Zij gelooft in een maakbare samenleving en maakt zich daar ook sterk voor. Is een Rotterdamse dame die open en enthousiast ingewikkelde vraagstukken aandurft. Is ondernemer. En: maatschappelijk betrokken! Kán dat eigenlijk, maatschappelijk ondernemen?





Wil je haar een vraag stellen? Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl.



Een twitterbericht is welkom bij @JournalistRuud mét #RijnmondNu :



RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:







Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de





Door: Ruud de Boer Correctie melden