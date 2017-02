Herinneringsstenen met namen van slachtoffers van de Holocaust zijn maandag geplaatst in Zwijndrecht. Met de zogeheten Stolpersteine wordt het in 1942 weggevoerde joodse gezin Levisson herdacht.

De steentjes verschenen op de plek aan de Rotterdamseweg waar het gezin woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog. 'Hier woonde Elias Levisson. Geboren 1885. Vermoord 31-12-1942 in Auschwitz'', meldt de tekst op één van de Stolpersteine.De herinneringsstenen zijn vastgemaakt met cement. ''Ze kunnen niet heel makkelijk weg. Maar als mensen willen, kunnen ze die eruit scheppen'', erkent burgemeester Dominic Schrijer, die hoopt dat omwonenden en passanten alert zijn op de komst van dieven.Dat die kans aanwezig is, bleek eerder al op andere plaatsen in de regio. Zo verdwenen meerdere Stolpersteine in Rotterdam. Voor het geld hoeven criminelen het overigens nauwelijks te doen: de steentjes zijn hooguit een paar euro waard.Het plaatsen van de Stolpersteine is een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij wil de omvang van de massamoord op miljoenen mensen tastbaar maken. ''Hij heeft er nu 60.000 geplaatst, dus hij heeft er nog heel veel te gaan'', zegt Schrijer.Zowel de burgemeester als de kunstenaar waren maandag aanwezig bij de onthulling van de Stolpersteine. Demnig vertelde de tienduizenden gedenksteentjes al in 21 Europese landen geplaatst te hebben. ''Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is'', stelde hij.