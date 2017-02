Voetbalclubs gaan ook digitaal de strijd aan

E-sporters gaan digitaal de strijd aan

Voetbalspelletjes spelen op de computer, dat is al lang geen onschuldig tijdverdrijf meer. Het is een serieuze sport geworden. Maandag was de eerste speelronde in de e-divisie. Daarin nemen e-sporters van alle eredivisieclubs het op de PlayStation tegen elkaar op.

In de eerste digitale speelronde rekende Excelsior met 3-1 af met PSV. Sparta - FC Utrecht werd 2-2 en Feyenoord verloor met 3-1 van Roda JC.