Woonzorgcentrum Gorinchem sluit komende zomer

St. Clara (Foto: RIVAS Zorggroep)

Woonzorgcentrum St. Clara in Gorinchem sluit komende zomer de deuren. Het verouderde complex aan de Wijnkoperstraat is volgens eigenaar RIVAS Zorggroep niet rendabel genoeg.

De organisatie belooft voor de sluiting in juni persoonlijk in gesprek te gaan met de 25 huurders. ''Dit om gezamenlijk te komen tot een passende oplossing en een nieuwe plek waar zij zich zo snel mogelijk thuis voelen'', aldus RIVAS in een schriftelijke toelichting.



De zorggroep overlegde een half jaar met de gemeente en de woningbouwcorporatie over de toekomst van het woonzorgcentrum. ''Helaas is de uiteindelijke conclusie dat we St. Clara niet rendabel kunnen houden en we deze locatie moeten sluiten.''