El Ahmadi maakt rentree in geboortestad

Karim El Ahmadi

Karim El Ahmadi kwam zondag voor het eerst in 2017 uit voor zijn werkgever Feyenoord. De middenvelder was met Marokko actief op de Afrika Cup en daardoor miste hij drie eredivisieduels en één bekerduel van de Rotterdammers.

El Ahmadi maakte in de met 2-0 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Twente zijn rentree. Hij maakte in 2004 zijn debuut in het betaalde voetbal bij de Tukkers en keer zondag terug in Enschede, zijn geboortestad.



