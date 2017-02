Gemeenteraad Rotterdam kritisch over nieuwe Kuip

De Rotterdamse gemeenteraad is nog erg kritisch over de plannen voor de nieuwe Kuip. De voorstellen voor de bouw van het Feyenoordstadion zijn volgens meerdere partijen niet concreet genoeg en bovendien erg risicovol.

De Feyenoord City-stuurgroep presenteerde eind vorig jaar plannen die van Rotterdam één van de belangrijkste Europese sportsteden moet maken. De gemeente werd daarbij gevraagd om een bijdrage van 135 miljoen euro De plannen van Feyenoord blinken uit in ambitie. Het geplande 'Feyenoord City' voorziet in een stadion met 63.000 plaatsen, maar ook in de bouw van woningen, hotels, winkels, een bioscoop, horecazaken en zelfs een een bierbrouwerij in de 'oude' Kuip.De gemeenteraad beslist 6 april over het voorstel, maar vooralsnog krijgen veel partijen de handen niet op elkaar voor de ambitieuze bouwplannen. Leefbaar Rotterdam, PvdA, SP, D66 en VVD zijn nog erg kritisch.