Elfstedentocht achter de rug? Op naar Siberië!

Ben Eijkelhof (L) en Kees van Dongen

Twee Rotterdammers binden binnenkort de schaatsen onder voor een trektocht op één van de koudste plaatsen op aarde: het Siberische Baikalmeer. Kees van Dongen (70) en Ben Eijkelhof (67) maken zich op voor een loodzwaar schaatsavontuur: ''Als het erger is dan min dertig graden met wind, gaat het niet door.''

Het duo reed eerder al de Elfstedentocht en zocht een nieuwe uitdaging. Ze stappen volgende week op het vliegtuig naar Rusland, waar ze zich aansluiten bij tientallen andere avonturiers uit meerdere landen.



Het plan is om gedurende een week van gehucht naar gehucht te schaatsen over de ijsvlakte, die ongeveer even groot is als België. ''Gemiddeld ongeveer 70 kilometer per dag'', zegt Van Dongen. ''Once in a lifetime'', glundert Eijkelhof.



Rupsvoertuig

Het duo gaat niet onbeslagen ter ijs. ''Er rijdt een rupsvoertuig mee, waar je altijd extra kleding in kan doen', zegt Van Dongen, die met zijn schaatspartner al druk in de weer is met slijpen van de ijzers.



De ervaren schaatsers zijn zich bewust van de risico's die de ambitieuze trektocht met zich meebrengt. Van Dongen herinnert zich iemand die in Finland 'zwarte tenen' opliep.

''Als het even kan, moeten we dat vermijden'', zegt hij droogjes.