Klachten over parkeerboetes Rotterdam verdubbeld

Parkeerautomaat kentekenparkeren

Het aantal klachten dat de gemeente Rotterdam ontving over parkeerboetes, is in een jaar tijd verdubbeld. Zo kwamen vorig jaar bijna 60.000 bezwaren binnen, tegenover ongeveer 29.000 in 2015. Opvallend is dat bijna alle klachten gegrond werden verklaard.

De gemeente laat al sinds september 2015 scanauto's rondrijden. Die speciale controlewagens scannen de kentekens van geparkeerde voertuigen. Wanneer niet of te weinig is betaald om te parkeren, besluit een controleur ter plaatse of een boete wordt verstuurd.



Wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit) liet de gemeenteraad maandag weten dat groei van het aantal klachten wordt veroorzaakt doordat het totaal aantal boetes ('naheffingen') is toegenomen. Ook aanloopproblemen zouden een rol hebben gespeeld.



Gegrond

Mensen die hun beklag deden bij de gemeente, kregen in bijna alle gevallen gelijk. Van de 29.138 klachten uit 2015 werden er 28.540 gegrond verklaard: zo'n 98 procent van het totaal. Een jaar later ging het om 52.607 van de 59.430 bezwaren, circa 88 procent van het totaal.



Veel klagers betoogden volgens Langenberg dat het kenteken verkeerd was ingevoerd. Volgens de wethouder is er ook goed nieuws te melden: het aantal mensen dat naar de gemeente stapt om een naheffing aan te vechten, neemt procentueel gezien weer af.



Boetes

Zo leidde in april vorig jaar nog een kwart van de thuisgestuurde boetes tot een klacht; inmiddels is dat 15 procent. ''In het verleden lag het aantal bezwaren rond de 10 procent'', schrijft Langenberg.



Scanauto's sloegen vorig jaar 674.135 keer alarm over voertuigen waarvoor geen parkeergeld was betaald. ''51 procent van deze meldingen leidt uiteindelijk niet tot het opleggen van een naheffing'', aldus de wethouder.