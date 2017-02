FC Dordrecht onderuit in Breda

NAC - FC Dordrecht

FC Dordrecht heeft maandag geen potten kunnen breken in Breda. In het uitduel met NAC Breda kwam de ploeg van trainer Gérard de Nooijer nauwelijks aan voetballen toe. In het Rat Verlegh Stadion werd het 1-0.

Vorig seizoen werd het liefst 7-0 voor NAC Breda en een nieuwe afstraffing dreigde maandag al vroeg, want Manuel Garcia scoorde al na vier minuten voor de thuisploeg. Ondanks het eenrichtingsverkeer aan NAC-aanvallen gingen beide teams rusten met een 1-0 tussenstand.



In de tweede helft kroop FC Dordrecht iets uit de schulp, maar de aanvallen bleven schaars. De Schapenkoppen kwamen een aantal keer goed weg, nadat er liefst drie doelpunten van NAC werden afgekeurd. Tweemaal wegens buitenspel en één keer nadat er even ervoor een overtreding was geconstateerd.



Toch bleef de minimale voorsprong lang staan en bleef FC Dordrecht dus in de wedstrijd. In de slotfase waren invaller Nick Hak en spits Joel Thomas nog dichtbij de gelijkmaker, maar zij vonden het net niet.



Omdat hekkensluiter Achilles'29 met 4-3 won van FC Eindhoven, hebben de Dordtenaren nog negen punten voorsprong op de onderste plaats in de Jupiler League. Vrijdag komt Jong PSV langs op de Krommedijk. De Eindhovenaren wonnen maandag knap met 2-1 van koploper VVV Venlo.



FC Dordrecht :

Coremans, Van Wermeskerken, Amevor, De Nooijer, Statia, Boogers (80. Hak), Berenstein (60. Pisas), Godée, Daniels (85. Touré), Thomas, Kramer

Scoreverloop:

4. 1-0 Manuel Garcia