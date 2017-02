Vluchtelingen uit Syrië openen restaurant in Rotterdam

Het Shaami Huis aan de Schiedamseweg in Rotterdam Syrische lekkernijen

Rotterdam heeft sinds kort een Syrisch restaurant dat gerund wordt door vluchtelingen uit dat land. Het Shaami Huis serveert traditioneel voedsel uit Syrië. Alles wordt vers gemaakt en de reacties zijn goed.

De 39-jarige eigenaar Firas wilde graag iets nieuws in de buurt brengen en dat is gelukt. Hij heeft ongeveer acht man in dienst die allemaal zijn gevlucht uit Syrië. "Ik vind het belangrijk om te werken en niet van een uitkering te leven. Wij Syriërs kunnen heel hard werken en we willen op deze manier graag inburgeren."



Het restaurant draait al een klein beetje winst. "Het gaat heel goed en ik hoop in de toekomst meerdere vestigingen in Nederland te openen", aldus Firas.