Honderden klachten over rubberlucht in de regio

In een deel van de regio is een rubberlucht te ruiken. Waar die lucht vandaan komt en wat de lucht veroorzaakt is niet duidelijk en dat blijft waarschijnlijk zo.

Volgens de DCMR waren bij de Milieudienst Rijnmond en de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid rond 14:44 uur al 613 klachten binnengekomen. Dat is volgens de milieudienst een dagrecord."De klachten komen uit de hele regio", legt een woordvoerder uit. "Er komen klachten binnen van Dordrecht tot aan Oostvoorne.''Er wordt nu gezocht naar de bron van de stank. "Maar we hebben het vermoeden dat die bron buiten Zuid-Holland ligt", gaat de woordvoerder verder. "De bron ligt waarschijnlijk Duitsland."Volgens de DCMR nam het aantal stankklachten in de loop van de middag sterk af. De bron is niet meer te achterhalen. Er is onderzoek gedaan in Duitsland, maar dat heeft niets opgeleverd.De verwachting is dat de geur in de loop van de middag si verdwenen.