LIVE-VIDEO: Het val van de Hef wordt nu teruggeplaatst

De beroemde Rotterdamse Hef wordt dinsdag weer compleet. Het val, het middenstuk van de oude spoorbrug tussen het Noordereiland en Rotterdam-Zuid, komt na groot onderhoud terug. Langs de kant staan honderden mensen te kijken

Het terughangen van het val is dinsdagochtend vanaf 08.00 uur live te volgen op TV Rijnmond en via de livestream op rijnmond.nl.​Het val wordt dan vanaf de kade gehesen en in stelling gebracht voor de torens van de Hef. Daarna wordt het val er tussen gehangen en bevestigd.Het middenstuk werd maandag op een ponton van de Merwehaven naar het Noordereiland gebracht. Dat gebeurde door twee sleepboten.