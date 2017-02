Vrachtauto kantelt in bocht Kethelplein

Eenzijdig ongeval Kethelplein. Foto MediaTV

Een vrachtauto is dinsdagmorgen in een bocht van het Kethelplein (A4/A20) gekanteld. Het verkeer op de A4, de A15 en de A20 liep daardoor vertraging op. De chauffeur raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde in de bocht van de A4 naar de A20 richting Hoek van Holland. Er waren voor zover bekend geen andere voertuigen bij het voorval betrokken.



De chauffeur is door de hulpdiensten via de voorruit uit zijn cabine bevrijd en overgebracht naar een ziekenhuis.



De verbindingsweg tussen de A4 en de A20 is nog wel een poosje dicht in verband met de berging van de vrachtwagen.