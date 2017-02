De Hef: precisiewerkje met 20 centimeter speling

Het is geen simpel klusje; het weer compleet maken van de oude spoorbrug in Rotterdam. Dinsdag wordt het beweegbare gedeelte, ook wel ‘het val’ genoemd, van de Hef teruggeplaatst. Aan die operatie is heel wat rekenwerk voorafgegaan.

Een van de mannen die daar verantwoordelijk voor is, is Jeroen Blom van Bonn & Mees. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor de drijvende bokken.Blom kijkt toe vanuit een van de schepen aan de Nassaukade. Het is voor hem een spannende dag. “Ik maak tekeningen en reken het hele verhaal door. Ken je dat verhaal met die brug in Alphen aan den Rijn? Dat proberen wij dus te voorkomen.” Bij Alphen aan den Rijn vielen twee kranen op een stel huizen bij een hijsklus op het water.De rekenmeester legt uit wat er allemaal komt kijken bij de klus. “De Matador (de bok die de klus gaat uitvoeren, DD) is 85 meter hoog en heeft een tilvermogen van 1800 ton. Dat is wel een serieuze kraan.”Volgens Blom komt de kraan ter hoogte van Unilever te liggen en daar wordt ‘het val’ opgetild. Vervolgens gaat de bok achteruit richting de brug. Daar wordt het metalen gevaarte opgetild tot boven de plek waar het moet komen te hangen. De bok laat het daarna zakken tot op de goede plek.Maar dat laatste gedeelte is nogal een precisieklusje. “In totaal hebben we 20 centimeter speling”, gaat Blom verder. “15 centimeter aan de ene kant en 6 centimeter aan de andere kant. Dat is gemeten met lasers. Dat moet er voor zorgen dat de mooie, nieuwe lak heel blijft. Het is wel spannend, maar zo'n klus kunnen wij wel aan.”Langs de kant van de Koningshaven staan honderden mensen toe te kijken hoe de klus wordt uitgevoerd. "Schitterend", zegt een Rotterdamse. "Onze parel is weer terug."De vrouw steekt haar blijdschap niet onder stoelen of banken. "We zijn trots op de gemeente dat het weer terug is. En de originele kleuren zijn ook weer terug. Want Rotterdam kan echt wel iets behouden als de mensen er maar voor knokken."Even verderop staat een geboren Rotterdammer, die nu vanuit Dordrecht naar Rotterdam is gekomen. "Ik heb destijds ook veel videobeelden gemaakt en ben ook een paar keer extra met een trein over de brug gegaan, toen het nog net kon", zegt de 80-jarige.Met de beelden die vandaag worden gemaakt, moet het één groot document worden. "Daarom moest ik er vandaag ook bij zijn", legt de kijker verder uit. "Maar dat maakt niet uit. Ik ben gepensioneerd. Ik heb toch niks te doen."