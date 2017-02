Sanoma doet goede zaken in Nederland en België

Mediabedrijf Sanoma heeft 2016 afgesloten met een stevige winst, waar een jaar eerder nog een flink verlies in de boeken ging. Het Finse moederbedrijf van onder meer SBS, Nu.nl, Libelle en Donald Duck zag onder meer zijn winstgevendheid in Nederland en België sterk verbeteren.

Vooral de Nederlandse print- en onlinetak van Sanoma deden het goed. De Nederlandse SBS-zenders hadden het nog wel lastig. Als gevolg van het EK voetbal en de Olympische spelen daalde het marktaandeel van SBS licht.Sanoma rapporteerde maandag een nettowinst over het afgelopen jaar van 116 miljoen euro, tegenover een verlies van bijna 158 miljoen euro in 2015. Het bedrijfsresultaat in Nederland en België (ebit) groeide daarbij met ruim een derde naar 86 miljoen euro. De totale omzet van Sanoma kwam door afstoting van activiteiten wel 4,5 procent lager uit, op ruim 1,6 miljard euro.Het concern plukte de vruchten van eerder ingezette kostenbesparingen. In Nederland zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld veel tijdschriften verkocht, waaronder Playboy, Nieuwe Revu en Panorama. Nu zet Sanoma hier vooral sterk in op onlinevideo. Die filmpjes op het internet gebruikt het bedrijf om zijn overgebleven merken beter op de kaart te zetten.Topvrouw Susan Duinhoven toont zich tevreden over de resultaten. Volgens haar kwam het herstel van Sanoma, dat voorheen sterk kampte met teruglopende advertentie-inkomsten, sneller dan verwacht. In het vierde kwartaal kwam het bedrijf onder de streep overigens wel nog ruim 32 miljoen euro tekort. Dat is onder meer het gevolg van afschrijvingen en reorganisatiekosten. Operationeel werd de goede lijn van de eerdere kwartalen gewoon voortgezet.