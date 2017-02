Fusie Van Gansewinkel en Shanks bijna rond

Afvalverwerker Van Gansewinkel heeft de fusie met de Britse branchegenoot Shanks Group bijna rond. Er wordt alleen nog gewacht op goedkeuring van alle mededingingsautoriteiten en dan kan een punt worden gezet achter het fusieproces.

In september kondigde Van Gansewinkel aan te fuseren met Shanks tot een belangrijke Europese speler op het gebied van afvalverwerking en recycling met activiteiten in onder meer de Benelux, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Canada. Door samen te gaan ontstaat naar eigen zeggen een nieuwe groep met veel meer schaalgrootte en financiële slagkracht en wordt een goede basis gelegd voor verdere groei.Van Gansewinkel meldde verder dat de omzet vorig jaar met 2 procent is gestegen tot 879 miljoen euro, terwijl het bedrijfsresultaat met 27 procent klom tot ruim 91 miljoen euro. Volgens het bedrijf was sprake van een stabiele markt met vrijwel gelijkblijvende volumes.