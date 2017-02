'Duurzaamheidstaks energie drie keer zo hoog'

Nederlandse huishoudens gaan de komende drie jaar via hun energierekening fors meer bijdragen aan subsidies voor zonne- en windenergie. De zogenoemde Opslag Duurzame Energie (ODE) verdrievoudigt tussen nu en 2020 ruimschoots, van 60 naar 200 euro per jaar. Dat heeft vergelijkingssite Pricewise.nl becijferd.

Toen de heffing in 2013 werd ingevoerd bedroeg die voor een gemiddeld huishouden nog geen tientje per jaar. Dat is inmiddels al zes keer zoveel. En voor 2020 heeft het ministerie van Economische Zaken volgens Pricewise.nl een totale opbrengst van 2,3 miljard euro begroot. Dat komt neer op zo'n 200 euro per huishouden.