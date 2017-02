Meer anonieme meldingen bij politie in de regio

Politie

Het aantal anonieme meldingen bij de politie eenheid Rotterdam is het afgelopen jaar ten opzichte van het jaar daarvoor met 5 procent gestegen. Met 1.645 meldingen komt zo'n 10 procent van alle meldingen uit Rotterdam en omgeving.

Mensen kunnen misstanden of misdrijven anoniem melden bij de politie via 0800-7000. In Rotterdam en omgeving is een overgrote meerderheid van de meldingen drugsgerelateerd. Uit de jaarcijfers van de politie blijkt dat de meeste meldingen gaan over hennepkwekerijen (32%), harddrugs (22%) en softdrugs (5%).



In ruim driekwart van de gevallen ging het om bruikbare tips, meldt de politie. De tips leidde tot 47 aanhoudingen en 33 opgeloste zaken.