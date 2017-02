ADO ontslaat trainer Petrovic

Petrovic

Zeljko Petrovic is ontslagen als trainer van ADO Den Haag. Volgens de club is het afscheid van de trainer nodig om een langer verblijf in de eredivisie mogelijk te maken. De voormalig assistent-trainer van Feyenoord was bezig aan zijn eerste seizoen in Den Haag.

ADO Den Haag staat momenteel zestiende in de eredivisie en verkeert dus in degradatienood. De Hagenaars hebben slechts één punt meer dan nummer laatst Go Ahead Eagles. Sparta en Excelsior staan net boven de club uit de hofstad.



Assistent-trainer Ekrem Kahya neemt voorlopig de taken van Petrovic over. De Montenegrijn, die eerder als trainer in Nederland voor onder meer RKC werkte, volgde voor dit seizoen Henk Fraser op.