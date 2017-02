Gözübüyük leidt Feyenoord - FC Groningen

Serdar Gözübüyük. Foto: Stanley Gontha (ANP)

Serdar Gözübüyük is zaterdagavond de scheidsrechter bij het duel tussen Feyenoord en FC Groningen. De FIFA-international fluit in de Kuip om 19.45 uur voor het begin van het duel tussen de koploper en de nummer negen van de eredivisie.

Gözübüyük leidde eerder dit seizoen de door Feyenoord gewonnen wedstrijden tegen ADO Den Haag en FC Utrecht. Ook was hij de scheidsrechter bij de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen Feyenoord en PSV.



Ajax - Sparta staat zondag onder leiding van Pol van Boekel. Eerder floot de Limburger al Sparta - Willem II.



Excelsior speelt ook op zondagmiddag. In de thuiswedstrijd tegen FC Twente krijgen de Kralingers te maken met scheidrechter Bas Nijhuis.



Bij FC Dordrecht - Jong PSV is Freek van Herk vrijdagavond de scheidsrechter.