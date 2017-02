Stankgolf: 'We zaten met zes man tegelijk de klachten aan te nemen'

DCMR

Een drukte van jewelste dinsdagmorgen bij de meldkamer van de Milieudienst Rijnmond, DCMR, na de stankgolf van vanmorgen. Alleen al bij de meldkamer in Schiedam kwamen honderden belletjes en mailtjes binnen van mensen die klagen over de stank.

"Op een gegeven moment waren er zes mensen tegelijkertijd bezig om de telefonische klachten af te handelen", zegt Marco Oudenaarden, plaatsvervangend coördinator van de meldkamer. "Het ging zo ontzettend hard."



De honderden klachten komen uit de gehele regio, legt Oudenaarden uit. En ook van daarbuiten. Ook in Brabant komen veel belletjes binnen bij de plaatselijke dienst. "Je kan wel zeggen dat er in heel Zuid-Nederland zo'n vijfhonderd klachten zijn binnengekomen vanmorgen."



Van rubberstank tot 'lucht van groentesoep'

De bellers en mailers zijn het er niet over eens om wat voor geur het nu eigenlijk gaat. De dienst zelf en de meeste klagers hebben het over een rubberlucht, maar er komen meer suggesties binnen.



De suggesties gaan van kattenvoer en de lucht van knakworsten tot popcorn en oud-vet. "Wij krijgen hier zelfs mensen aan de lijn die de geur vergelijken met groentesoep", zegt Oudenaarden.



Mogelijk uit Duitsland

Ondanks de vele klachten is het nog niet duidelijk waar de stank nu precies vandaan komt. Omdat er ook klachten uit Brabant en Limburg komen, is het idee dat de bron in Duitsland ligt. Oudenaarden: "We hebben inmiddels contact met een van de Duitse deelstaten, met de vraag of zij een idee hebben, maar dat heeft nog niets opgeleverd."



Maar kan zo'n stank helemaal vanuit Duitsland hier komen? "Ja", antwoord Oudenaarden. "Daar speelt het weer een rol bij. Ik weet nog van een paar jaar geleden dat de telefoon hier ook roodgloeiend stond. Dat was met Pasen en in Duitsland werden allemaal Paasvuren aangestoken. Door de mist kan de geur niet echt ontsnappen naar hogere luchtlagen. Uiteindelijk kwam de stank bij ons terecht."



Gevaarlijk

Veel mensen vragen zich ook af of de geur gevaarlijk is voor de gezondheid, maar zolang het niet duidelijk is om welke stof het gaat, kan dat niet met volle zekerheid gezegd worden. "Maar ik denk eigenlijk van niet", gaat Oudenaarden verder. "Als de stank inderdaad uit Duitsland komt, dan is'ie zo verdund dat het gaat om hele lage concentraties."



"Bellen met de DCMR heeft eigenlijk geen zin meer", voegt Oudenaarden tot slot toe. "Normaal gebruiken we de meldingen om uit te zoeken waar de stank vandaan komt, maar dat heeft nu geen zin meer. Dus mensen moeten de site van de DCMR in de gaten houden of het nieuws volgen. Bellen hoeft echt niet meer."