The Beach Boys ‘Pre-Concert’ Dinner Cruise met Spido

Exclusieve tickets voor het concert van de Beach Boys op 5 juni 2017 met vooraf een dinner cruise.

Heeft u geen concert tickets voor de Beach Boys op 5 juni 2017 kunnen bemachtigen? Spido biedt u de mogelijkheid om het bijna uitverkochte concert in het Nieuwe Luxor theater alsnog te bezoeken met voorafgaand een bijzondere ‘dinner cruise’ over de Maas.U stapt aan boord van één van onze luxe schepen aan de achterzijde van het nieuwe Luxor Theater. Hier wordt u door de bemanning ontvangen met een tropische welkomstcocktail en een smakelijke amuse. De kapitein neemt u mee op tour door de indrukwekkende havens en natuurlijk de prachtige skyline van Rotterdam. Volledig in sfeer voor het concert kunt u gaan genieten van een uitgebreid tropisch buffet. Maar hou nog wel een klein plekje vrij, want onze bemanning serveert nog een heerlijk dessert! Rond 19:30 meren wij weer aan bij het Nieuwe Luxor Theater, zodat u op tijd bent voor de aanvang van het concert. Hier wordt u opgewacht en begeleid naar uw zitplaatsen in rang 1 van de concertzaal.Dinsdag 1 juni 2017Inscheping vanaf 16.30 uurAanvang programma om 17.00 uurEinde programma om ca. 19.30 uurVolwassenen € 125,00 p.p.- Concert ticket voor ‘The Beach Boys’ in het Nieuwe Luxor theater met zitplaatsen in Rang 1 t.w.v. €69,-- Dinner cruise aan boord van één van de luxe schepen van Spido bestaande uit; een vaartocht, een welkomstcocktail en amuse, een tropisch buffet en nagerecht.- Overige dranken zijn niet inbegrepen en zijn verkrijgbaar aan boord.Kijk voor meer informatie op de volgende website: https://www.spido.nl/tochten-cruises/beach-boys-dinner-cruise