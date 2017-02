Drie Rotterdammers opgepakt voor vrijheidsberoving

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie heeft maandagavond drie Rotterdammers in Roloefarendsveen opgepakt voor het vasthouden van een vrouw. Ze worden verdacht van vrijheidsberoving.

Iets voor 22:00 uur kreeg de politie de melding dat er op het Sportpad in Roelofarendsveen een vrouw in paniek kwam aanlopen. Ze vertelde dat ze tegen haar wil was vastgehouden. Ze was even daarvoor ontsnapt uit een zwarte bus.



De politie hield in de buurt twee mannen (45 en 48 jaar) en een vrouw (37) aan uit Rotterdam.