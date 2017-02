Rechtszaak over leerlingenvervoer in Waterweg-regio

busje

De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en vervoerder Connexxion staan donderdag voor de rechter. De partijen zijn het niet eens over het leerlingenvervoer in de drie gemeenten.

Connexxion Taxiservices is vanaf 1 augustus verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer in de drie gemeenten.



''Maar het aantal locaties waar we naar toe moeten rijden is veel groter geworden dan vooraf bij de aanbesteding bekend was'', zegt een Connexxion-woordvoerder. ''Als voorbeeld: het maakt nogal uit of je honderd leerlingen naar één locatie rijdt, of honderd leerlingen naar vijftig locaties.''



Het gevolg is dat Connexxion veel meer vervoersmiddelen moet inzetten en dat kostte veel meer geld. ''Er moet geld bij'', bekent de woordvoerder.



Uiteindelijk besloot het vervoersbedrijf om te stoppen met een deel van het leerlingenvervoer. Dat wordt nu gedaan door een ander bedrijf. Maar wie moet de rekening betalen? Daarover het kort geding donderdag in de Rotterdamse rechtbank.



''We hebben geen ruzie met elkaar'', benadrukt de woordvoerder van Connexxion. ''Alles is tot op heden goed opgelost, zonder gevolgen voor de leerlingen.''