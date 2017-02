Ooit in Lloyd met The Re:Freshed Orchestra

Re:Freshed in Live uit Lloyd - Hot 'n Steamy Roffa Posse

Terug in de tijd vanavond naar een opzwepend Rotterdams uur met The Re:Freshed Orchestra. Het internationale 010-collectief speelde voor de tweede maal in Live uit Lloyd. Eind 2012 was de 'funky bunch' al eens te gast en had het 16-koppige hippe crossover orkest een tribute voor rapper Jay-Z in petto. In 2016 kwam eindelijk de plaat met eigen werk en een gig op het grote North Sea Jazz festiva in de thuisstad.

The Re:Freshed Orchestra is een Roffa-groep met jonge Codarts-muzikanten uit verschillende disciplines; van klassiek geschoolde musici tot muzikanten uit de soul, jazz & hiphop. Naast de vaste muzikanten werkt The Re:Freshed Orchestra ook veel met gast-vocalisten, in Live uit Lloyd zijn dat Dr. Rum en Poliana Vieira.



In 2012 verscheen de EP Re:Encore, een ode aan de Amerikaanse rapper Jay-Z. Naast eigen materiaal speelde de groep vervolgens ook orkestrale versies van onder andere Nina Simone en Fela Kuti. In 2013 spelen ze ondermeer op North Sea Jazz en bij de opening van de Amsterdamse Uitmarkt soulklassiekers met o.a. gastvocalisten Giovanca en Shirma Rouse. In april 2016 verschijnt bij het label Top Notch het langverwachte debuutalbum dat inmiddels al aardig wat mooie kritieken kreeg.



The Re:Freshed Orchestra was eerder ook nog huisband bij Jandino Asporaat's TV-show Dino. Nu er eindelijk een album met eigen werk is kan het grote werk beginnen. De plaat is in Rotterdam opgenomen in de Rocktown Studio's van Ocki Klootwijk. Het wachten is op de grote festivals en zalen, The Re-Freshed boys 'n girls zijn er meer dan klaar voor...





In Live uit Lloyd speelt The Re:Freshed Orchstra in de volgende bezetting: Furlan Felter - vocals, keys (band leader), Alexander van Popta - keys, piano (band leader), Rick van Wort - drums, Quincel Adolphin - bass, Poliana Vieira - vocals, Dr. Rum - vocals, Maite Neri - flute, Efe Erdem - trombone, Floris Windey - trumpet, Alessandro Russo - saxophone, Pauline Koning - violin, Yannick Hiwat - 6 string violin, Marien Okkerse - cello en Franky Sticks- turntablist/ DJ. (afwezig: Pink Oculus en Roy Beukers)





