De Hef hangt; hoe nu verder?

Alleen maar tevreden gezichten na het terugplaatsen van het val van De Hef dinsdagmorgen. De operatie had een minimale vertraging en op het eerste gezicht is alles goed gegaan.

“De vertraging was opgelopen door de stroming in de Koningshaven. Dat is toch iets waar je rekening mee moet houden”, liet projectmanager Laurence Peels weten. “Zo hoort het bij grote klussen. Maar we hadden de hele dag.”Om 12 uur werd een scheepshoorn geluid om aan te geven dat de klus geklaard was. Maar daarmee is de brug nog niet functioneel. “Er moeten nog kabels geplaatst worden, die het mogelijk maken dat het brugdek omhoog en omlaag gaat”, legt Peels uit. “Dat duurt nog even.”Volgens Marcel Walraven van de gemeente Rotterdam kan het nog een paar dagen duren voordat het brugdek echt omhoog kan. “Het zal misschien donderdag zijn, voordat dat mogelijk is.”In de komende weken worden ook de grote witte doeken weggehaald, die gebruikt zijn voor de renovatie. In maart wordt de brug dan feestelijk ‘heropend’. “We hebben wel een idee wanneer dat feestje zal zijn”, zegt Peels. “Maar we weten het nog niet zeker. Het zal ergens ‘in de loop van maart’ zijn.”