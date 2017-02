Vergeten Verhalen: de schaar die herstelde

De schaar waarmee het lint is doorgeknipt om de Lijnbaan te openen, is opgenomen in de collectie van Museum Rotterdam. De schaar symboliseert het herstel van het verwoeste winkelhart van Rotterdam.

Op 10 oktober 1953 gebruikt minister Witte van Volkshuisvesting de schaar om de Lijnbaan te openen. Het winkelgebied in het centrum van Rotterdam is uniek. Het is het eerste autovrije winkelgebied in Europa.Na het bombardement komen er noodwinkels in Rotterdam. Rob Noordhoek van Museum Rotterdam : "Die noodoplossing zoals op de Coolsingel, beviel eigenlijk heel goed. Rijtjes winkels met een standaard formaat, allemaal bij elkaar en de Rotterdammers konden er langs lopen zonder dat het een drukke straat was".Dat concept is vergroot en uitgewerkt door architecten Van den Broek en Bakema en dat is de Lijnbaan geworden: een autoloze winkelpromenade met gestandaardiseerde winkels zonder bewoning erboven.Noordhoek: "Winkeliers waren huiverig om in het centrum weer een zaak te openen. Het centrum was tot 1949/1950 volledig leeg, ga daar maar zitten met je winkel. Door de Lijnbaan kon in één keer een nieuw winkelhart worden geopend".De schaar is één van de voorwerpen die centraal staat in een campagne van Museum Rotterdam. Verschillende collectiestukken zijn in hun oorspronkelijke omgeving geplaatst. Een tegeltableau uit de 18e eeuw maakt ook deel uit van die campagne.Rotterdam is in die tijd dé tegelproducent van Nederland. Dit tegeltableau laat de trots op Rotterdam zien. De Driemaster Rotterdam zeilt op de Maas ter hoogte van het veer op Katendrecht. Op de achtergrond de 'skyline' van Rotterdam. De Laurenskerk is goed te zien."Het is heel beeld wat mensen van nu kennen. Je ziet de skyline van Rotterdam en bent thuis. Dit tegeltableau uit de 18e eeuw laat dat eigenlijk ook zien", zegt Noordhoek.