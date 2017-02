Schikking: Barendrecht krijgt subsidie ToBe nu echt terug

Barendrecht krijgt tienduizenden euro's terug van Dordrecht, Papendrecht, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De gemeenten zijn het eens geworden over de kosten van de reddingspoging van cultuurcentrum ToBe, meldt Barendrecht.

Het gemeentebestuur van Barendrecht moest eerder onder druk van de andere gemeenten ruim 52.000 euro subsidie overmaken voor de gezamenlijke redding van het noodlijdende cultuurcentrum, dat uiteindelijk toch ten onder ging.Barendrecht wilde eigenlijk niet opdraaien voor de tekorten bij ToBe, waarop de andere gemeenten naar de rechter stapten. Die oordeelde dat Barendrecht toch de portefeuille moest trekken om een faillissement te voorkomen.Toen het gemeentebestuur van Barendrecht later alsnog gelijk kreeg in hoger beroep , was het geld al overgemaakt. Barendrecht stuurde daarop een gepeperde rekening aan de andere gemeenten.Daar zat niet iedereen op te wachten. Zo kondigde Dordrecht aan niet te zullen betalen . Inmiddels is de kou uit de lucht: Barendrecht liet dinsdag weten een akkoord te hebben bereikt met de andere betrokken gemeenten.''De schikking houdt in dat de genoemde gemeentebesturen aan de gemeente Barendrecht de betwiste hoofdsom van 52.500 euro betalen'', laat wethouder Dirk Vermaat (Cultuur) weten. Barendrecht zal in ruil daarvoor de juridische kosten niet verhalen op de andere gemeenten.De schikking is vooral een principiële overwinning. De twee rechtszaken hebben samen al meer gekost dan de 52.500 euro. Bovendien moet dat bedrag mogelijk nog worden betaald aan de curator van ToBe. Daarover loopt nog een procedure.