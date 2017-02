Overleden medewerker De Kijvelanden herdacht

Tbs-kliniek De Kijvelanden

Het overleden slachtoffer van de steekpartij in tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal is dinsdag herdacht in GGZ-instellingen in heel Nederland. Medewerkers hielden rond het middaguur een minuut stilte.





De medewerker van De Kijvelanden overleed zondag nadat hij door een patiënt Medewerkers van organisaties als de Parnassia Groep, met honderden vestigingen, stonden dinsdag rond het middaguur stil bij de dood van de 25-jarige Arnd. ''Dit incident en zijn overlijden heeft ons zeer aangegrepen en treft ons allen'', meldt de Parnassia Groep.De medewerker van De Kijvelanden overleed zondag nadat hij door een patiënt was aangevallen met een schaar. Het slachtoffer werkte nog maar enkele weken bij de instelling. De dader werd al vijftien jaar behandeld voor agressieproblemen.