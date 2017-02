Tiener opgepakt na overval supermarkt Leerdam

Agenten hebben een tiener uit Leerdam opgepakt die met een vuurwapen een supermarkt aan de Markt zou hebben overvallen. De politie sluit niet uit dat de vijftienjarige jongen is betrokken bij meer overvallen.

De politie verdenkt de jongen van de overval op 24 januari , toen medewerkers van de supermarkt onder bedreiging werden gedwongen om geld af te geven. Dat leidde tot veel commotie, omdat de Nettorama enkele weken eerder ook al was overvallen.Voor burgemeester Tjerk Bruinsma was daarna de maat vol. Hij kondigde een serie maatregelen aan om het aantal overvallen terug te dringen. Zo werden extra camera's geplaatst en ging de politie vaker patrouilleren.De politie ging ondertussen ook op zoek naar de dader. ''Getuigen zijn gehoord, sporen veiliggesteld en camerabeelden uitgekeken'', aldus de politie. Daarop kon dinsdag de jonge verdachte worden opgepakt in een woning.Volgens de politie handelde de jongen mogelijk niet alleen. ''Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.''