Verdachte van aanrandingen vrijgelaten

rechter (archieffoto)

De 51-jarige verdachte van twee aanrandingen en vier gevallen van 'potloodventen' wordt onmiddellijk in vrijheid gesteld. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht dinsdagmiddag besloten. De man heeft acht-en-halve maand vast gezeten.

"Als al bewezen kan worden, wat mijn cliënt verweten wordt, dan is het zeer de vraag of de straf hoger zal uitvallen dan de tijd dat hij al vast zit", zegt advocaat Marcel Smit. Niet alleen om die reden eiste hij dinsdagmiddag onmiddellijke invrijheidstelling.



"De inhoudelijke behandeling van de zaak is weer uitgesteld, dus zou mijn cliënt nog langer vast zitten. Bovendien is er niet veel bewijs in deze zaak. Van de acht slachtoffers is er één die mijn cliënt als dader zegt te herkennen", aldus Smit.



Foto's

Bij een pro-forma zitting in juni werd al duidelijk, dat drie slachtoffers bij het bekijken van foto's niet de verdachte herkenden. Om die reden werd toen gevraagd om alle slachtoffers te vragen of ze uit een serie foto's die van de verdachte konden halen'



Ondanks verzet van de officier van justitie wees de rechtbank dat verzoek toe, met als resultaat dat één van hen tot herkenning kwam. "Vreemd", zegt Smit, "omdat enkelen van hen zeiden dat ze hem recht in het gezicht hadden gezien en hem zeker zouden herkennen."



Aanrandingen

De twee aanrandingen en vier gevallen, waarin de dader z'n geslachtsdeel toonde, vonden plaats op en nabij de stadsbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht, in de periode van 9 tot en met 23 mei.



Een zogenoemde lok-agente zorgde voor de arrestatie van de 51-jarige verdachte. De man maakte smakkende zoen-geluiden - die ook andere slachtoffers hoorden - en dat was aanleiding om hem aan te houden.



Op z'n mobieltje werden foto's van dierenporno aangetroffen. De man verklaarde daarover, dat hij niet wist dat die er op stonden, omdat hij de telefoon van iemand anders had gekocht. De rechtzaak tegen de man wordt inhoudelijk behandeld op 23 maart.