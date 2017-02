Megajacht te water in Alblasserdam: 'Het lijkt wel een cruiseschip'

megajacht

Het grootste jacht dat ooit is gemaakt in Nederland, is te water gelaten in Alblasserdam. Het schip is maar liefst 110 meter lang en heeft onder meer een helikopterdek. ''Ik kan het me niet permitteren.''

Het vaartuig lag dinsdag bij scheepsbouwer Oceanco. Passanten keken daar hun ogen uit: ''Het is bijna niet denkbaar dat er iemand is die zich zoiets kan veroorloven'', zegt een man. ''Het lijkt wel een klein cruiseschip.''



De eigenaar van het megajacht kan nog niet wegvaren met zijn nieuwe aanwinst. Het schip wordt de komende tijd getest op de Noordzee. Onbekend is wie het vaartuig heeft gekocht en hoeveel geld is neergeteld voor het gevaarte.



Zeker is wel dat de eigenaar zijn vrienden en familie niet thuis hoeft te laten. Aan boord is volgens Oceanco plek voor zeker dertig gasten.