Aanhouding na steekincident in woning Rozenburg

Aanhouding na steekincident in woning Rozenburg (Foto: MediaTV) Aanhouding na steekincident in woning Rozenburg (Foto: MediaTV)

Een man is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt door een steekincident in een woning in Rozenburg. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De opgepakte man zou volgens de politie ook degene zijn die de hulpdiensten waarschuwde. De verdachte zou bij het slachtoffer in de woning aan de Promenade zijn geweest.



Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen in het huis. Het slachtoffer is er slecht aan toe en moet worden gereanimeerd.