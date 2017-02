Man overleden na steekpartij in Rozenburg

Een man (44) is dinsdagmiddag overleden nadat hij met steekwonden was aangetroffen in zijn woning in Rozenburg. De politie heeft een buurtgenoot van het slachtoffer aangehouden.

De opgepakte man zou volgens de politie ook degene zijn die de hulpdiensten waarschuwde. De verdachte (42) zou bij het slachtoffer in de woning aan de Promenade zijn geweest.



''De twee mannen blijken buurtgenoten van elkaar te zijn die voorafgaand aan de steekpartij onenigheid met elkaar hadden'', meldt de politie.



Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen in het huis. Het slachtoffer moest naderhand worden gereanimeerd, maar de hulp mocht uiteindelijk niet meer baten.