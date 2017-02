Koninklijk behang even in Dordrecht

Een koninklijk Paradijs - Aert Schouman Een koninklijk Paradijs - Aert Schouman Een koninklijk Paradijs - Aert Schouman

Normaal hangen ze in het toekomstige woonpaleis van koning Willem-Alexander en koningin Maxima, maar nu zijn ze even in Dordrecht. Het gaat om vijf behangsels uit Paleis Huis ten Bosch, gemaakt door de Dordtse schilder Aert Schouman.

Heel voorzichtig werden de behangsels vanmiddag naar hun plek gedragen en opgehangen. Schouman schilderde ze in de achttiende eeuw in opdracht van prins Willem de vijfde. Het zijn allemaal vogels en andere dieren uit de dierentuin van de prins. “Het beste wat Schouman ooit maakte”, vertelt conservator Sander Paarlberg enthousiast.



Renovatie

De huidige renovatie van het Huis ten Bosch maakt het mogelijk om de behangsels voor het publiek tentoon te stellen in het Dordrechts Museum. Voor het eerst en hoogstwaarschijnlijk ook eenmalig.



Museumdirecteur Peter Schoon: “We zijn natuurlijk heel trots. Na de expositie gaan de doeken weer terug naar Huis ten Bosch. Dan worden ze weer ingebouwd en kan het publiek er natuurlijk niet meer bij.”



Opening Maxima

De behangsels maken onderdeel uit van een grote Aert Schouman-tentoonstelling. Koningin Maxima komt die volgende week openen. De banden met de Oranjes zijn sowieso goed. Twee jaar terug was Willem-Alexander ook al in het museum voor 'Willem II Kunstkoning'.



De tentoonstelling en dus de behangsels zijn te zien van 19 februari t/m 17 september.