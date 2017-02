Schiedamse jeugd stopt minder vaak met school

Het aantal voortijdige schoolverlaters in Schiedam is in tien jaar tijd meer dan gehalveerd. ''Nog nooit was het percentage en aantal zo laag'', jubelt de gemeente.

De positieve cijfers zijn een opsteker. Al jaren wordt door gemeenten geprobeerd het aantal voortijdige schoolverlaters (VSV'ers) omlaag te krijgen, bijvoorbeeld door een 'stevig gesprek' te voeren met leerlingen die zonder diploma van school willen gaan.In Schiedam lijken die inspanningen hun vruchten af te werpen. Zo verlieten in het schooljaar 2005/2006 nog 352 scholieren of mbo'ers vroegtijdig de schoolbankjes; 6,3 procent van het totale aantal leerlingen.Tien jaar later zien de cijfers er heel anders uit. In het schooljaar 2014/2015 ging het in Schiedam nog om 146 VSV'ers; 2,5 procent van het totaal. ''Een mooi resultaat'', aldus de gemeente. ''Behaald door goed afgestemde inspanningen van veel partijen in de stad.''Wethouder Mario Stam (Onderwijs) reageert opgetogen op de resultaten. ''Een diploma vergroot de kans op werk en hoe hoger het behaalde niveau hoe groter de kans werk'', concludeert de bestuurder.Jongeren krijgen het stempel VSV'er als ze geen zogeheten startkwalificatie halen. Dat is een havo- of vwo-diploma of een MBO-diploma van niveau twee of hoger. Vooral MBO'ers vormen volgens de gemeente een risicogroep.