Afval gedumpt uit rokende vuilniswagen

Vuilniswagen2

De bestuurder van een vuilniswagen heeft vanwege een brand noodgedwongen zijn lading moeten dumpen in Vlaardingen. Het leidde dinsdag tot een enorme berg troep op de Gretha Hofstralaan.

Chauffeur Marcel zag in de bebouwde kom plots rook uit zijn wagen komen. Hij reed daarop snel de wijk uit en belde het alarmnummer. ''Toen heb ik de bak opengedrukt'', vertelt de bestuurder. Daardoor belandde de vieze lading op straat.



Na ingrijpen van de brandweer konden de opruimwerkzaamheden beginnen. Een half dozijn medewerkers van afvalbedrijf Irado rukte uit om de troep met scheppen en een extra vuilniswagen weg te werken. Ze hadden daar ongeveer een half uur voor nodig.



De dappere chauffeur kon dinsdag niet zeggen hoe de brand precies is ontstaan. Het gaat mogelijk om een chemische reactie tussen verschillende soorten afval. De man is opgelucht dat zijn truck niet in vlammen opging: de voertuigen kosten zo'n 450.000 euro.