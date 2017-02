Wawrinka meldt zich af voor ABN AMRO WTT

Stan Wawrinka won het ABN AMRO WTT in 2015

Stan Wawrinka is volgende week niet van de partij op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De toptennisser uit Zwitserland - momenteel de nummer drie van de wereld - heeft zich afgemeld voor de 44ste editie van het toernooi in Ahoy vanwege een knieblessure. Hij moet op doktersadvies rust houden.

De voormalig winnaar van het ATP-toernooi bracht toernooidirecteur Richard Krajicek dinsdagmiddag op de hoogte. "Stan belde me vanmiddag. Het advies kwam als een volslagen en vervelende verrassing. Niet alleen voor ons, maar ook voor hem", zegt Krajicek op de website van het ABN AMRO World Tennis Tournament.



Rafael Nadal is na de afzegging van Wawrinka nu de hoogst genoteerde speler in de wereldranglijst die gaat spelen in Rotterdam. De Spanjaard staat zesde. Benoit Paire neemt als eerste reserve de plaats van Wawrinka in.