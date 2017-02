Rotterdammers betogen tegen kolencentrales

Actievoerders uit Rotterdam verzamelden zich dinsdagavond buiten de Tweede Kamer om te eisen dat de kolencentrales op de Maasvlakte voor 2020 de deuren sluiten. Ze droegen spandoeken met teksten als 'gezond verstand aan, kolencentrales uit'.

Het parlement discussieert 's avonds over de toekomst van de kolencentrales. Volgens het Rotterdams Klimaat Initiatief (RKI) lijkt een meerderheid van de Kamerleden voorstander te zijn van zo'n maatregel.Toch trokken zo'n twintig activisten uit voorzorg naar het parlementsgebouw in Den Haag om hun eisen kracht bij te zetten. Volgens RKI-woordvoerder Vatan Hüzeir willen Rotterdammers geen kolencentrales meer.''De centrales zijn gebouwd met de belofte van CO2-afvang en opslag, wat een valse belofte is gebleken'', aldus Hüzeir. ''Als Rotterdammers zitten we met de luchtverontreiniging en dreigen we te blijven hangen in de fossiele economie.''De betogers boden Kamerleden een petitie aan met 117.000 handtekeningen voor de sluiting van de energiecentrales. Ook wilden ze minister Henk Kamp (Economische Zaken) een van kool gemaakte buste van zichzelf aanbieden, als 'minister die de kolencentrales gaat sluiten'.De betogers staan er niet alleen voor. Zo verklaarde de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vorig jaar op een Klimaattop in dat Nederland op termijn alle kolencentrales moet sluiten Aboutaleb zei toen dat de kolencentrales na acht jaar dicht zouden moeten, maar dat duurt Hüzeir te lang. ‘’Wij zijn er voor om de centrales al binnen vier jaar te laten sluiten.’’