Mannen gewond bij ruzie in woning Rotterdam-Zuid

Ambulance (archief)

Zeker twee mannen zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een ruzie in een huis in Rotterdam-Zuid. Het duo is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie zoekt nog uit wat precies is gebeurd in de woning aan de Mijnsherenlaan. De twee Rotterdammers van 42 en 18 jaar oud zijn aangehouden, meldt de politie.