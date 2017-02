Rotterdam overweegt 'drijvende stroom' voor cruiseschepen

Aangemeerde cruiseschepen aan de Wilhelminakade in Rotterdam kunnen op termijn mogelijk gebruik gaan maken van een drijvende elektriciteitscentrale. Dat schrijft het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Omwonenden van de Cruise Terminal in de stad klagen al langer over stankoverlast door de schepen . Die gebruiken doorgaans een dieselgenerator om stroom op te wekken, waardoor continu verbrandingsstoffen worden uitgestoten.Raadsleden van meerdere partijen klopten daarom aan bij de gemeente. Ze wilden dat zou worden gekeken naar mogelijkheden om de uitstoot van de schepen te verminderen, bijvoorbeeld door walstroom aan te bieden.Bij walstroom worden schepen vanaf de kade van elektriciteit voorzien, zodat ze geen generator hoeven te laten draaien. Volgens de gemeente is dat de 'meest optimale variant' om geluids- en stankoverlast terug te dringen.Toch is de kans klein dat cruiseschepen binnenkort massaal worden aangesloten op walstroom. Zo zijn veel van de huidige cruiseschepen nog niet geschikt om op zo'n stroomvoorziening te worden aangesloten, schrijft het gemeentebestuur.Daardoor is het voor veel partijen nog niet interessant om grote bedragen steken in zo'n oplossing. Omdat veel cruiseschepen er geen gebruik van kunnen maken, moet de vraag naar walstroom zich nog ontwikkelen. Daardoor valt er weinig geld mee te verdienen.Ook de overheid investeert op korte termijn waarschijnlijk niet in walstroom bij de Wilhelminakade, omdat nog niet duidelijk is of de Cruise Terminal gaat verhuizen. Er wordt nog overwogen om het aanlegpunt te verplaatsen naar de Merwedehaven.Volgens de gemeente komen drijvende elektriciteitscentrales ('LNG-barges') daardoor in beeld als mogelijke tussenoplossing. Rotterdam en het Havenbedrijf kijken al of zo'n drijvende stroomvoorziening kan worden ingezet in de Rotterdamse haven.''De Barge werkt energie op met behulp van LNG en levert deze via een kabel aan een schip'', aldus het college. Er wordt nu onderzocht of ook andere partijen, zoals uitbaters van containerschepen, daar gebruik van zouden willen maken.