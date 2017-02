OM wil vermeende internetoplichters achter de tralies

Computer

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in hoger beroep celstraffen tot een jaar geëist tegen een groep vermeende internetoplichters uit Rotterdam en Veenendaal. Vooral hoogbejaarden waren volgens Justitie vaak het slachtoffer van de cybercriminelen.

De verdachten zouden geraffineerd te werk zijn gegaan. Het trio gebruikte naar verluidt e-mails en brieven om hun slachtoffers naar een nepsite te lokken, die erg veel leek op de website van hun eigen bank.



Nadat de ouderen hun gegevens hadden ingevoerd op de site, konden de verdachten toegang krijgen tot de 'internetbankier-omgeving' van hun slachtoffers. Wie voldoende geld op zijn rekening had staan, werd met een truc pinpas en tancodes afhandig gemaakt.



Schuldgevoelens

Niet alle beoogde slachtoffers liepen volgens het OM in de val. Sommige mensen kregen argwaan en belden de politie. Slachtoffers die wel in de val liepen, gaan volgens Justitie soms gebukt onder schuldgevoelens omdat ze 'iets doms' zouden hebben gedaan.



''Sommigen hebben nachten wakker gelegen in onzekerheid dan wel met de wetenschap dat zij hun spaargeld zijn kwijtgeraakt'', aldus het OM, dat de verdachten onder meer verwijt dat ze zich ''slechts hebben laten leiden door financieel gewin''.



Capelle

Het trio zou onder meer slachtoffers hebben gemaakt in Capelle aan den IJssel, maar sloeg volgens het OM ook toe in Limburg, Haarlem, Voorschoten, Apeldoorn, Arnhem. Het OM eist 12, 10 en 6 maanden cel tegen de verdachten.



De eisen liggen fors hoger dan de straffen die in eerste instantie werden opgelegd. De rechtbank veroordeelde eerder één verdachte tot vijf maanden cel. De andere twee werden vrijgesproken. De uitspraak in het hoger beroep wordt over twee weken verwacht.