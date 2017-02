'Voetbalseizoen later beginnen een vooruitgang'

Het complex van Barendrecht

Het amateurvoetbal gaat vanaf komend seizoen later van start. Samen met de clubs heeft de KNVB besloten om enkele weken later te beginnen om in het voorjaar langer door te kunnen voetballen. Voorzitter Martin Seltenrijch van tweede divisionist Barendrecht juicht die ontwikkeling toe. "Het is een vooruitgang. We zijn er blij mee", zegt hij.

"We vinden al jaren dat we te vroeg beginnen, want spelers zijn niet altijd terug van vakantie en je kunt daardoor niet volledig beginnen met trainingen. Soms zijn de selecties zelfs met de eerste bekerwedstrijden nog niet compleet", laat de Barendrechter weten aan RTV Rijnmond. "Omdat je het seizoen later eindigt speel je ook als het weer mooier wordt."



Vooral het voetballen in betere weersomstandigheden is volgens de voorzitter een groot voordeel. "Je hoort vaak leden zeggen dat ze in de slechtste maanden van het jaar moeten spelen en dat ze tijdens de mooiste maanden niet kunnen voetballen", weet Seltenrijch. "Bovendien mag je met beter weer verwachten dat er meer publiek komt en dat betekent meer inkomsten voor de amateurverenigingen."



Speeltijden

Toch ziet Seltenrijch graag nog een verandering met betrekking tot het eerste elftal plaatsvinden. "Het zou wenselijk zijn als de KNVB wat aan de speeltijden kan doen. De competitie verloopt nu heel rommelig met wedstrijden die beginnen om half drie, half vier en zes uur. Ik zou zeggen: laat iedereen op hetzelfde tijdstip beginnen", aldus de voorzitter van Barendrecht.



Het seizoen 2017/2018 begint in het hele land vanaf 2 september met bekerwedstrijden. De competitie gaat op 23 september van start en duurt tot 27 mei. De twee hoogste amateurniveaus - de tweede en derde divisie - beginnen het seizoen in het weekeinde van 26 en 27 augustus.