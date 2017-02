Basketballers Rotterdam naar halve finale ondanks verlies

Armand Salomon

Hoewel de return dinsdag nipt verloren ging hebben de basketballers van Forward Lease Rotterdam zich ten koste van BS Weert geplaatst voor de halve finale van het bekertoernooi. Na de ruime 89-61 overwinning van twee weken geleden in eigen huis kon de ploeg van coach Armand Salomon (foto) zich op bezoek in Limburg een nipte 74-73 nederlaag permitteren.

Na het eerste kwart stond er een 18-18 tussentand op het scorebord. Halverwege keken de bezoekers uit Rotterdam tegen een 38-33 achterstand aan. De thuisploeg stond na drie kwarten met 54-55 achter, maar trok in het laatste kwart alsnog aan het langste eind.



De Rotterdammers speelden zonder sterkhouders La'Shard Anderson, Robert Krabbendam en Ties Theeuwkens. Michael Kok was met zestien punten de topscorer van de avond, gevolgd door Vaidas Tamasauskas en Sam van Dijk.



Forward Lease Rotterdam neemt het in de halve finale van de beker op tegen Landstede Basketbal uit Zwolle. In de competitie speelt het komende donderdag alweer tegen ZZ Leiden.