Pizzaketen Domino's slachtoffer dubbele overval

Domino's Pizza twee keer overvallen

Fastfoodketen Domino's Pizza is dinsdagavond kort achter elkaar twee keer het doelwit geweest van overvallers. Een groep mannen beroofde in Rotterdam een pizzakoerier; even later werd een vestiging van het bedrijf in Ridderkerk overvallen.



Ruim een half uur later werd een filiaal van Domino's overvallen aan de Irisstraat in Ridderkerk. Twee mannen haalden daar de kluis leeg. Ook moest een medewerker een telefoon afgeven, zei een politiewoordvoerster. Voor zover bekend raakte niemand gewond.



Pizzakoeriers in de regio zijn regelmatig het doelwit van overvallen. Zo was het eind vorig jaar in De koerier werd 's avonds rond kwart voor tien overvallen op de Spinozaweg in Rotterdam-Zuid. Vier tot vijf mannen bedreigden het slachtoffer met messen en pakten zijnportemonnee af, liet de politie weten.Ruim een half uur later werd een filiaal van Domino's overvallen aan de Irisstraat in Ridderkerk. Twee mannen haalden daar de kluis leeg. Ook moest een medewerker een telefoon afgeven, zei een politiewoordvoerster. Voor zover bekend raakte niemand gewond.Pizzakoeriers in de regio zijn regelmatig het doelwit van overvallen. Zo was het eind vorig jaar in twee weken tijd zelfs vier keer raak in Schiedam. Sommige verdachten van dergelijke overvallen zijn opvallend jong. Zo arresteerde de politie eerder een groep van vijf tieners.