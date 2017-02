Man neergestoken in Schollebos

Een man is dinsdagavond in het Capelse Schollebos in zijn been gestoken. De dader is volgens de politie een nog onbekende jongen.

Over het motief voor de steekpartij is nog niets bekend. De politie is nog op zoek naar de jongen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.