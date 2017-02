Zorginstelling in Middelharnis ontruimd na brand

Brand in Hernesseroord. Foto: @maikelcoomans85

De brandweer heeft woensdagmorgen een pand ontruimd van de zorginstelling Zuidwester op Hernesseroord in Middelharnis vanwege brand. Het gaat om een woongebouw van de stichting.

In het gebouw worden mensen met een geestelijke beperking opgevangen, meldt de brandweer. In de loop van de ochtend heeft de brandweer een spouwmuur opengebroken, omdat daar mogelijk ook nog wat zou branden.



In een van de kamers

De brand is rond kwart voor zeven waarschijnlijk ontstaan op de kamer van een cliënt. Ook deze bewoner heeft veilig het pand kunnen verlaten.



De bewoners zijn overgebracht naar een ander gebouw op Hernesseroord. Daar zijn ze opgevangen in het restaurant. Het gaat om 22 cliënten en het personeel.



"De brand was snel onder controle", zegt Angelique Koningswoud van Zuidwester. "Maar er was veel rookontwikkeling. Vandaar dat er meerdere woningen ontruimd moesten worden."



Geen gewonden

De cliënten zijn allemaal zonder verwondingen overgebracht naar een veilige plek. "We houden regelmatig oefeningen", gaat Koningswoud verder. "Sommigen vonden het zelfs leuk, omdat de brandweer en de politie weer komt. Anderen vinden het ook wel spannend. Maar het lijkt allemaal mee te vallen."



Een paar mensen van de bedrijfshulpverlening (bhv) zijn nagekeken door ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie. Verder heeft niemand hulp nodig, volgens de brandweer.



Rond kwart voor tien konden de meeste bewoners weer terug naar hun woning. Sommige woningen hebben rook- en waterschade opgelopen. Stichting Zuidwester zoekt vervangende woonruimte voor de mensen die niet terug kunnen.