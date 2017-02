'Een windmolen zo hoog als de Euromast? Dat kan hier niet!'

Het polderlandschap van Zuidland. Straks met Windmolens? (Foto: Patricia Polderman)

In de Provinciale Staten van Zuid-Holland wordt woensdagavond gedebatteerd over de komst van windmolens in de provincie. Eind januari maakte de provincie de plannen bekend voor 35 nieuwe windmolens, maar die kunnen rekenen op forse kritiek.

Een van de plekken waar die nieuwe windmolens moeten komen is de polder bij Zuidland, in de gemeente Nissewaard. In die gemeente moeten twintig nieuwe turbines geplaatst worden.



Patricia Polderman kijkt elke dag haar ogen uit in het landelijke gebied ten zuiden van Zuidland. Ze wijst op het wijdse landschap. "Hier moeten, van links naar rechts, tien turbines komen, zo groot als de Euromast", spreekt ze uit met afschuw. "Toen ik dat hoorde dacht ik: 'dat kan niet'. Is dat hier? Ik schrok er echt van."



Alternatieven

Polderman is geen tegenstander van windenergie en ze snapt dat de windmolens érgens moeten komen.

"Maar de vier gemeenten op Voorne-Putten hebben genoeg alternatieven aangeboden, die volgens mij eerst bekeken moeten worden", zegt ze, "voordat we deze mooie vlakte, met schitterende landbouw en het aangrenzende natuurgebied opgeven aan horizonvervuiling.''



Op sommige plekken in Zuidland wordt nu ook al openlijk actie gevoerd tegen de komst van de windmolens.



Geervliet en Heenvliet

De eerste stap in het tegenhouden van de windmolens zou een schriftelijk protest moeten zijn, een zogeheten zienswijze. "Maar dat gaat nu nog niet", legt Polderman uit. "De inspraak is nog niet begonnen. Ik hoop wel dat straks zoveel mogelijk mensen een zienswijze indienen."



Polderman wijst erop dat het protest tegen de komst van windmolens bij Geervliet en Heenvliet te laat kwam. "En dat wil ik hier niet laten gebeuren", zegt ze.



"Want", zo gaat ze verder, "ik wil iedereen overhalen, en ook de provincie, om dit stukje natuur te behouden, zodat iedereen ook over een paar jaar hier kan zien hoe op de meeste plaatsen de polder eruitzag."