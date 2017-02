Wethouder Binnenmaas weg 'na verschil van inzicht'

Binnenmaas

In de gemeente Binnenmaas (Hoeksche Waard) is wethouder Wouter Joosten per direct opgestapt. "Verschil van inzicht in het college hebben geleid tot zijn persoonlijke overweging terug te treden", schrijft de gemeente woensdag in een verklaring.

Waar het verschil van inzicht over gaat, wil de gemeente Binnenmaas niet zeggen. Donderdagavond komt daar meer duidelijkheid over tijdens de gemeenteraadsvergadering.



De overige leden van het college betreuren het aftreden van Joosten.