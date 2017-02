Mijmeringen R'damse Valschilder + Hefhorecauitbater

Nico van der Ham van het gelijknamige IJsselmondese schildersbedrijf in verheven gedachte verzonken is opgelucht dat z'n beproevingsklus er eindelijk op zit Hef-uitbaters Jos en Saskia de Ruijter en schoonzoon/ega de chefkok Invaren van het in Schiedam opgeknapte valgedeelte Veel belangstelling voor de monsterklus dus

Het gritten en schilderen van de Hef was voor Nico van der Ham als enige Rotterdamse aannemer die vanaf november 2014 aan de val werkte, een klus met vele beproevingen.

Zo'n 2 miljoen kilo gritgeweld kwam er aan te pas om de millimetersdikke verfkoek van de pyloonstaanders en het verschuifbare valgedeelte af te stralen.



Onophoudelijke stofcirculatie en de soms ondraaglijke hitte voor de 40 dik ingepakte gritters en schilders binnenin de Christo-achtige plastic afschermingskolommen bemoeilijkte het aanbrengen van de tienduizenden liters speciale NS-menggroenverf nogal.



Na herrie- en stofoverlast-klachten van Noordeiland- en Feyenoordbewoners legde de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond het werk vele weken stil



Nu de klus toch nog binnen het aanneembestek is geklaard kan de veelgeplaagde van der Ham in het 150 jarig oude sleperscafe restaurant pal onder z'n opgeknapte Spoorbrug, op de redelijk goede afloop, samen met de eveneens opgeluchte joviale uitbater Jos de Ruijter en z'n dochter Saskia het glas heffen.



Jack Kerklaan neemt met hen de genakende zaken nog plompverloor even door....